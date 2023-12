"Quest'anno nel Mediterraneo centrale sono morte 2.271 persone, il 60% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (1413)". Lo riferisce su X Flavio di Giacomo, portavoce dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). "Ancora una volta ribadiamo che quella degli arrivi via mare non è un'emergenza numerica, ma umanitaria", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA