Iran, 'chiuderemo Mediterraneo se continuano crimini Gaza'

Un comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniana ha affermato che il Mediterraneo potrebbe essere "chiuso" se gli Stati Uniti e i loro alleati continuassero a commettere "crimini" a Gaza. Lo riferisce la Reuters sul suo sito. "Dovranno aspettarsi presto la chiusura del Mar Mediterraneo, dello Stretto di Gibilterra e di altri corsi d'acqua", ha detto Mohammad Reza Naqdi, comandante dei pasdaran citato da Tasnim. L'Iran non ha accesso diretto al Mediterraneo e non è chiaro come possa tentare di chiuderlo, anche se Naqdi ha parlato di "nascita di nuove potenze di resistenza e chiusura di altre vie d'acqua".



