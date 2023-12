Arrestato un uomo per il furto del cartello stradale di Banksy

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di furto e danneggiamento per essersi impadronito di un cartello stradale con un'opera di Banksy. Lo ha reso noto la Polizia Metropolitana citata dalla Bbc.

L'opera di street art - un segnale di stop rosso con tre droni militari - era stata inaugurata ieri all'angolo di Commercial Way, a Peckham, in Gran Bretagna. Era stata presa da un uomo armato di tronchesi nel giro di un'ora, mentre alcuni testimoni scattavano delle foto.

Gli agenti hanno detto che è stato apposto un nuovo segnale stradale per evitare di mettere in pericolo gli utenti della strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA