Polizia Gb apre indagine per il rapimento del ragazzo ritrovato

La polizia di Manchester ha avviato una indagine per presunto rapimento sul caso di Alex Batty, ragazzo inglese svanito nel nulla nel 2017 a 11 anni di età durante una vacanza nel sud della Spagna in compagnia della mamma e di un nonno, ricomparso da poco in Francia e tornato a vivere nel Regno Unito sotto la tutela legale della nonna materna.

Le forze dell'ordine in un comunicato hanno affermato di voler fare luce sulle circostanze relative alla scomparsa di Alex, oggi 17enne. In un'intervista pubblicata oggi sul tabloid Sun il ragazzo ha dichiarato di essere fuggito dalla madre e dal nonno per il tipo di vita a cui lo avevano costretto, incluso il girovagare fra la Spagna e la Francia e la convivenza all'interno di una "comunità spirituale" senza la possibilità di frequentare una scuola. Ad avviare l'indagine è stata la polizia di Manchester in quanto Alex è tornato a vivere dalla nonna a Oldham, sobborgo della città inglese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA