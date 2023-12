Kiev, l'inaccettabile blocco camionisti polacchi finisca presto

Kiev spera che il blocco "inaccettabile" degli autotrasportatori polacchi al confine comune finisca presto. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al suo omologo polacco. I camionisti di Varsavia bloccano il confine da oltre un mese per chiedere la reintroduzione delle restrizioni all'ingresso nell'Unione europea per i loro concorrenti ucraini. "La prima cosa da fare è sbloccare il confine, perché la situazione in cui si trovano le nostre relazioni amichevoli - all'ombra del confine bloccato - è inaccettabile e dannosa", ha detto Kuleba al ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski.

Sikorski è venuto a Kiev per il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto l'incarico, a dimostrazione del rinnovato sostegno del nuovo governo polacco. Kuleba ha elogiato la visita come un "segno di rispetto per l'Ucraina". La Polonia è stata uno dei principali alleati dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia. "C'è la sensazione e la comprensione che con il nuovo governo polacco e in particolare con il ministro Sikorski... ci sarà un dialogo molto proficuo tra Ucraina e Polonia", ha detto Kuleba.



