Juan Carlos a Madrid per i 60 anni della figlia Elena

Il 60esimo compleanno della figlia primogenita Elena è stato oggi motivo di una visita lampo a Madrid da parte del re emerito Juan Carlos, che da quando si è trasferito ad Abu Dhabi nel 2020 è tornato in Spagna solo in rare occasioni.

Come riportato dalla stampa iberica, l'ex monarca è arrivato in mattinata da Ginevra insieme all'altra figlia Cristina, da anni residente proprio in Svizzera, e ha preso parte a un pranzo in un ristorante della capitale spagnola.

Per l'occasione, erano presenti, insieme alla festeggiata e ai suoi figli, anche il re Felipe VI e la regina Letizia, la regina emerita Sofia ed altri parenti della famiglia monarchica.

L'ultima visita di Juan Carlos a Madrid ha avuto luogo lo scorso 31 ottobre, in occasione del 18esimo compleanno della nipote Leonor, attuale principessa delle Asturie ed erede al trono.





