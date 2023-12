Sanchez conferma un prossimo incontro con Puigdemont

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha confermato oggi, in conversazioni informali alla Moncloa con la stampa spagnola ed estera, "riunioni" con l'ex presidente del governo catalano ed eurodeputato Carles Puigdemont e con il presidente di Erc, Oriol Junqueras.

"Bisogna normalizzare la situazione", ha detto il premier.

Finora Sanchez aveva confermato di avere in agenda solo un incontro, giovedì 21 dicembre con l'attuale presidente della Generalitat, Pere Aragones. Non ha indicato la data delle riunioni, ma ha chiarito che preferirebbe che si svolgano dopo l'approvazione della legge di amnistia, che ha attualmente cominciato l'iter parlamentare con la ferma opposizione del Pp e del partito dell'ultradestra Vox. Quanto al progetto di legge di amnistia, ha segnalato che "al di là dei sondaggi, c'è una maggioranza assoluta in parlamento che rappresenta 12 milioni di persone e che è a favore di questa misura".



