A Berlino elezioni federali da ripetere in 455 sezioni su 2256

Nella città di Berlino le elezioni federali per il parlamento tedesco dovranno essere ripetute in 455 sezioni elettorali su 2.256. Lo ha stabilito oggi la Corte costituzionale tedesca, confermando una decisione dello stesso Bundestag in merito (ma aggiungendo 31 sezioni interessate). Lo riportano Tagesschau e Spiegel. Nella capitale tedesca le elezioni federali si erano svolte il 26 settembre 2021 in un caos organizzativo fatto di lunghe file, schede mancanti e sbagliate, seggi aperti al di fuori dell'orario stabilito. Nello stesso giorno si erano svolte anche le elezioni per la città-Stato di Berlino e per il suo sindaco. Queste ultime sono state già completamente ripetute il 12 febbraio 2023, con la vittoria di Kai Wegner della Cdu. Numerosi ricorsi, tra cui uno dell'opposizione Cdu, chiedevano ora una ripetizione completa in tutta la città anche delle elezioni nazionali.

La Corte costituzionale tedesca ha invece stabilito una ripetizione parziale. Un recupero del voto potrebbe avvenire l'11 febbraio 2024. La maggioranza della coalizione del governo Scholz non è considerata a rischio, poiché i voti da ripetere non sono sufficienti a influenzare il risultato complessivo del settembre 2021.



