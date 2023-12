Tajani, con presidenza G7 continueremo il sostegno a Kiev

Sull'Ucraina "abbiamo sempre una posizione chiara e coerente" e "questo governo si è sempre schierato della pace giusta in Ucraina, pace giusta significa indipendenza del popolo ucraino" e con la presidenza G7 "andremo avanti seguendo la nostra linea che è quella di sostegno a un popolo aggredito. Se non ci fosse il sostegno dell'Italia e dell'Occidente all'Ucraina ci sarebbe una violazione costante dei diritti del popolo, non una guerra ma un'occupazione russa in spregio del diritto internazionale. Noi vogliamo garantire l'indipendenza dell'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sedicesima Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina.



