Putin, 'attaccare la Nato? Solo fesserie di Biden'

Sono "fesserie" le affermazioni del presidente Usa Joe Biden secondo le quali la Russia potrebbe attaccare Paesi della Nato se vincesse la guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. In questo modo Biden vuole solo giustificare la sua politica perché la Russia "non ha nessun interesse a combattere la Nato, né geopolitico, né economico né militare", ha aggiunto Putin in una intervista alla televisione Rossiya-1 ripreso dall'agenzia Ria Novosti.





