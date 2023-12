Kiev, 'abbattuto un missile e 20 droni durante la notte'

L'Ucraina ha affermato di aver abbattuto un missile e 20 droni d'attacco russi nella notte appena trascorsa, mentre la Russia ha dichiarato di aver distrutto 33 droni ucraini. "Le forze di occupazione russe hanno attaccato con un missile da crociera Iskander-K, un missile guidato Kh-59 e 20 droni d'attacco di tipo Shahed", ha detto in un comunicato l'aeronautica militare ucraina. Le forze ucraine hanno abbattuto i droni e il missile Kh-59, mentre l'Iskander-K non ha centrato il bersaglio, ha aggiunto, precisando che i missili sono stati lanciati dalla Crimea e dalla regione occupata da Kherson (sud).

Da parte russa, il ministero della Difesa ha indicato che le sue forze hanno "intercettato e distrutto" 33 droni ucraini in tre regioni di confine (Lipetsk, Rostov e Volgograd).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA