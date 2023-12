Abascal, le speranze di cambiamento in Europa puntano a Roma

"Oggi tutte le vie europee portano a Roma, tutte le speranze di un cambiamento di rotta in Europa puntano su Roma, per tornare alle idee forti della necessità di radici profonde, di famiglie protette" e "delle patrie difese e rispettate, retaggio sacro ricevuto dai nostri genitori e che dobbiamo ai nostri figli". Lo ha detto il leader del partito spagnolo Vox, Santiago Abascal, intervenendo ad Atreju. "Radici, famiglia e patria, questo è quello di cui abbiamo bisogno insieme alla libertà", valori che "sono minacciati da coloro che odiano la nostra civiltà".

"Grazie a Giorgia (Meloni) in modo particolare per il suo esempio, il suo lavoro e soprattutto per la sua amicizia in momenti così difficili per la Spagna. Noi non lo dimenticheremo mai", ha affermato il politico spagnolo, che è tornato sulle polemiche per le dichiarazioni a lui attribuite contro il premier spagnolo Pedro Sanchez: "La sinistra mentirà sempre sulle nostra intenzioni e occulterà nostre verità" e "io non auguro a nessuno di essere appeso per i piedi, questo mi ripugna e mi ha sempre ripugnato ogni volta che è successo nella storia", ha dichiarato Abascal. "Queste cose piacciono ad altri, a quelli che non rispettano la vita umana come noi, dal concepimento fino al termine naturale".



