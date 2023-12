Rama, fiducioso sull'intesa migranti, non è incostituzionale

"La Corte costituzionale albanese ha fatto il suo dovere, perché per la Costituzione è automatico sospendere un accordo per prenderlo in considerazione prima della ratifica del Parlamento. E' la prova che io non controllo le corti in Albania". Lo ha detto il premier albanese Edi Rama ad Atreju, parlando dell'accordo sui migranti con l'Italia. "Io sono fiducioso perché l'accordo non ha nulla di incostituzionale. Entro marzo è il limite del tempo ma credo che la decisione sarà presa molto prima perché è un accordo molto importante e bisogna che entrambi i governi sappiamo se possono andare avanti o no".

In merito a un accordo coi migranti "non accetterei altre richieste da Paesi europei, le abbiamo avute da altri Paesi Ue ma abbiamo detto di no" ha aggiunto il premier albanese, senza rivelare i nomi degli Stati ma evidenziando che sono "Paesi cugini, e non Paesi fratelli come l'Italia. C'è una differenza: se noi facciamo un accordo con un Paese come l'Italia lo facciamo come sforzo comune, non come se fossimo un Paese fuori al quale trasferire il problema. Quello che l'Italia fa non è trasferire il problema, ma cercare di allargare lo spazio per gestire questo percorso mentre tratterà il problema da sé".

Le persone salvate attraverso l'intesa sui migranti con l'Italia "non saranno lasciate in mare o portate a Guantanamo o nei lager come dice qualcuno. Bisogna avere rispetto per le vittime dei veri lager e di Guantanamo". Lo ha dichiarato il premier albanese.

"Mi sembra che si è fatto un rumore sproporzionato sulla storia" dell'accordo tra Albania e Italia sui migranti che "secondo me è un accordo naturalissimo tra due Paesi con nomi diversi, ma che io vedo come due parti dello steso popolo" ha sottolineato.

"Per noi l'Italia è sempre stata parte di noi", l'appoggio dimostrato da Roma dopo l'isolamento comunista "è abbastanza per capire che nessuno si deve meravigliare o sorprendere quando facciamo accordi di comune intendimento delle cose e di comune beneficio" ha aggiunto il primo ministro albanese. "Per noi è sempre un onore dare una mano quando l'Italia ce lo chiede e sarà sempre un privilegio raccontarsi come amico speciale dell'Italia" ha concluso Rama.

Dire che l'accordo sui migranti con l'Italia "è la soluzione, sarebbe pretenzioso, forse non lo è ma è uno sforzo per trovare soluzioni dove è chiaro che l'Ue non riesce a capirsi - ha detto Rama. "Se in Africa il vedere dell'Occidente è molto problematico e si è lasciato terreno ad altre forze per fare business mentre l'Occidente è stato messo nel ruolo di predatore per secoli, bisogna avere una soluzione più profonda, ma nel frattempo bisogna lavorare a soluzioni che forse non sono perfette", ha sottolineato.

