Attacco notturno con droni su Kiev, sventato da contraerea

La contraerea ucraina ha sventato un attacco su Kiev condotto nella notte dalle forze armate russe con l'uso di droni. Non sono segnalate vittime né danni. Lo ha riferito - come riporta il Kiev Independent - il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Serhiy Popko. Si tratta del sesto attacco aereo su Kiev dall'inizio di dicembre. Forti esplosioni, provocate dalla difesa aerea, sono state registrate nella zona Podil, come ha precisato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. I residenti sono stati invitati a restare nei rifugi. A differenza degli ultimi attacchi, condotti con missili lanciati da bombardieri strategici, questa volta sono stati utilizzati solo droni Shahed lanciati sulla città a ondate e provenienti da diverse direzioni.



