Ue, negoziati su bilancio e su aiuti per Kiev rimandati al 2024

"L'accordo sulla revisione del bilancio Ue è stato sostenuto da 26 leader ma un altro leader non lo ha fatto, torneremo dunque sulla questione all'inizio del prossimo anno e tenteremo di trovare l'unanimità". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, al termine del primo giorno del vertice Ue. "Ma oggi lanciamo un messaggio potente sull'allargamento: è un giorno storico. E domani continueremo il lavoro sugli altri punti in agenda come il Medio Oriente, la migrazione e la lotta all'antisemitismo".

"Sintesi del turno di notte: veto per i soldi in più per l'Ucraina, veto per la revisione del Quadro finanziario pluriennale. Torneremo sulla questione l'anno prossimo in sede di Consiglio europeo dopo un'adeguata preparazione". Lo scrive il premier ungherese Viktor Orban, in un tweet a conclusione della prima giornata di lavori del vertice dei leader europei.





