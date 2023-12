Spagna: si tolse condom a insaputa partner, 2 anni di carcere

Un uomo di santa Cruz di Tenerife è stato condannato a due anni di carcere per abuso sessuale, dopo aver riconosciuto in tribunale di essersi tolto il preservativo all'insaputa della donna con la quale manteneva una relazione saltuaria, contrariamente a quanto avevano concordato.

La sentenza, emessa dal Tribunale di Santa Cruz di Tenerife, riportata dall'agenzia Efe, fa ricadere la condotta nel reato di abusi sessuali, perché i fatti risalgono al 2022, prima della recente riforma del Codice Penale spagnolo con la cosiddetta legge del 'solo sì è sì', che categorizza questo tipo di condotte come aggressioni sessuali, con pene superiori, secondo il grado di gravità. Durante il processo, la Procura ha riconosciuto al reo confesso l'attenuante della riparazione del danno, poiché aveva già indennizzato la vittima con la somma patteggiata.

La sentenza vieta inoltre all'uomo di avvicinarsi a meno di 500 metri dall'abitazione, dal luogo di lavoro e da quelli frequentati dalla vittima, con la quale non dovrà comunicare. E impone al condannato la partecipazione a programmi di formazione in educazione sessuale per evitare di scontare in carcere la condanna, sempre che non reiteri il reato.

La pubblica accusa aveva chiesto per lui una condanna a 4 anni di carcere, il pagamento di 3.000 euro e 5 anni di libertà vigilata.



