Meloni, 'non posso dire sì al Patto se non posso rispettarlo'

"Sul Patto dobbiamo trovare un equilibrio, dobbiamo tenere aperte tutte le strade finché non sappiamo qual è il punto di caduta. Il veto? Non la metterei così, ma io non posso dare l'ok a un Patto che io, ma nessun governo, posso rispettare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice Ue.

Il "link" tra Mes e Patto di stabilità lo "vedo solo nel dibattito italiano. Sicuramente per noi fa la differenza sapere quale sia il Patto di cui disponiamo, ma non c'è una dimensione di ricatto, nel dire 'se non mi dai questo non faccio questo'.

Non l'ho vista, nessuno ha mai posto la questione così", ha poi aggiunto parlando con i cronisti



