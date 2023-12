"Il bilancio del consiglio europeo è in chiaro e scuro, sono molto soddisfatta per l'allargamento con un obiettivo che molti di noi consideravano difficile. Non si è trovata soluzione per il bilancio anche se secondo me la soluzione è alla portata". Così il premier Giorgia Meloni al termine del consiglio europeo.



