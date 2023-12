Tajani, 'non siamo contro il Patto, ma serve equilibrio'

"Noi non siamo pregiudizialmente contro" la riforma del Patto di stabilità al centro dei negoziati in Ue, "ma vogliamo che ci sia equilibrio". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a margine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

"La trattativa è in corso. Il presidente del Consiglio ne ha parlato ieri" e "ne sta parlando in questi giorni con i leader europei. Io mi auguro che si possa poi convocare una riunione dell'Ecofin per poi raggiungere un accordo", ha sottolineato Tajani.



