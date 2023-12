"Oggi la Moldavia apre una nuova pagina con il via libera dell'Ue ai negoziati di adesione". Lo scrive su X la presidente della Moldavia Maia Sandu. "Oggi sentiamo il caldo abbraccio dell'Europa. Grazie per il vostro sostegno e la fiducia nel nostro percorso. Siamo impegnati nel duro lavoro necessario per diventare un membro dell'Ue. La Moldavia è pronta a raccogliere la sfida", ha aggiunto.



