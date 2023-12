Incontro tra il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco OIaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron con Viktor Orban prima del vertice Ue.

L'incontro è programmato alle 10 ed è la causa dello slittamento dell'inizio dei lavori del summit, che avrà come primo punto in agenda i negoziati per l'adesione dell'Ucraina.





