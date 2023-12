Putin, 'pace in Ucraina quando raggiunti nostri obiettivi'

La pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà "raggiunto i suoi obiettivi", che rimangono la "denazificazione" e la "demilitarizzazione" del Paese. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno.

Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere, ha inoltre sottolineato, aggiungendo che i suoi principali obiettivi sono appunto "rafforzare la sovranità della Russia, la sicurezza ai confini e i diritti e le le libertà dei cittadini".

Il presidente russo ha poi affermato che l'esercito non ha bisogno di una seconda ondata di mobilitazione dei riservisti e ha ricordato che nelle trattative tra russi e ucraini a Istanbul, nel 2022, erano stati "concordati i parametri" per una demilitarizzazione dell'Ucraina, e quindi per una pace negoziata, ma Kiev - ha sottolineato Putin - "ha buttato tutto nel camino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA