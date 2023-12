"L'allargamento non è una questione teorica, è un processo basato sul merito, giuridicamente dettagliato, che ha delle pre condizioni, ce ne sono sette per l'Ucraina e anche nella valutazione della Commissione europea tre su sette non sono state raggiunte, per cui non c'è motivo per negoziarla". Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, arrivando al vertice dei leader europei.



