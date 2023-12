Drone russo in Romania. Nato, 'non è un attacco intenzionale'

"Un altro drone russo si è schiantato sul territorio della Romania, in un'area disabitata, dopo gli attacchi della scorsa notte alle infrastrutture portuali dell'Ucraina sul Danubio". Lo ha detto l'ambasciatore romeno alla Nato.

L'Alleanza ha riferito di essere stata informata. "Condanniamo fermamente gli attacchi russi contro le infrastrutture civili in Ucraina e lungo il Danubio", ha dichiarato il portavoce di Stoltenberg. "La Nato non ha informazioni che indichino alcun attacco intenzionale da parte della Russia contro gli alleati: continuiamo a monitorare la situazione e rimaniamo in stretto contatto con le autorità rumene".

"L'aviazione rumena e i jet da combattimento alleati sono stati inviati per condurre missioni di monitoraggio: abbiamo informato tutti gli alleati e il Segretario Generale Jens Stoltenberg e rimaniamo in stretto coordinamento", ha aggiunto su X l'ambasciatore romeno alla Nato. "Il ministero degli Esteri della Romania ha convocato l'ambasciatore russo per protestare contro queste azioni continue, che sono in flagrante contraddizione con il diritto internazionale e rappresentano un'escalation irresponsabile", ha precisato.

