Strasburgo condanna la Polonia per violazioni diritti gay

La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Polonia perché il Paese non ha alcuna forma di riconoscimento legale e protezione per le unioni tra persone dello stesso sesso. Nella sentenza i togati di Strasburgo hanno stabilito che Varsavia sta quindi violando il diritto al rispetto della vita privata e familiare delle coppie dello stesso sesso che hanno una relazione stabile.

Attualmente, spiga la Cedu, queste persone non sono in grado di regolare aspetti fondamentali della loro vita insieme, come quelli riguardanti la proprietà, il mantenimento, la tassazione e l'eredità. Inoltre, nella maggior parte delle situazioni, la loro relazione non ha alcun peso nei rapporti con le autorità giudiziarie o amministrative.

A rivolgersi alla Cedu tra il febbraio del 2017 e giugno 2018 sono state 5 coppie che hanno tentato in vano di far riconoscere la loro unione dalle autorità polacche. Nella sentenza la Corte di Strasburgo spiega che l'odierna condanna non riguarda il fatto di permettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.



