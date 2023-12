Internet e sistema di difesa aereo a Kiev ko per attacco hacker

Un "massiccio" attacco hacker in Ucraina ha causato diverse interruzioni delle linee di tlc e di internet, mettendo ko anche il sistema di allerta aereo in alcune aree dell'oblast di Kiev, come Bucha e Irpin. Lo riporta il Kiyv Independent citando la compagnia di telecomunicazioni Kyivstar.

Anche Monobank, una delle banche più grandi dell'Ucraina, ha segnalato un attacco informatico.

Gli operatori dei servizi di emergenza e la polizia utilizzeranno gli altoparlanti per segnalare l'allarme nel caso in cui un'area in cui l'allert non funziona sia minacciata da un attacco, hanno reso noto le autorità ucraine.



