Gb: morto un migrante a bordo del barcone alloggio

E' morto un migrante a bordo del Bibby Stockholm, il mega barcone alloggio attraccato per iniziativa del governo britannico nel Dorset, Inghilterra meridionale, al fine di ospitare i richiedenti asilo. Ne dà notizia Sky News secondo cui al momento non sono note le cause del decesso. Il mega barcone era stato al centro di polemiche per la sicurezza ed era stato riaperto dopo un periodo di chiusura seguita al ritrovamento a bordo di tracce del batterio della legionella.



