Lituania, 'le posizioni dell'Ungheria sono anti-europee'

"Le posizioni dell'Ungheria, sull'Ucraina ma non solo, sono anti europee e contro gli stessi valori dell'Europa". Lo ha detto Gabrielius Landsbergis, ministro degli Affari Esteri della Lituania.

"Siamo arrivati al punto in cui testeremo il significato delle parole 'aiuteremo l'Ucraina fino a quando sarà necessario', che è quello che diciamo pubblicamente. Ma potrebbe invece significare 'fino a quando siamo d'accordo'. In questo caso le ramificazioni saranno non solo regionali ma globali", ha sottolineato.



