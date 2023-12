La copertina originale di Asterix all'asta nonostante il ricorso

Una copertina originale del fumetto Asterix e Cleopatre del 1963 è stata messa all'asta oggi, nonostante un ricorso legale della figlia dell'artista. La famosa opera, che mostra un antico sovrano egizio sdraiato e i due eroi gallici Asterix e Obelix, sarà venduta dalla casa d'aste Millon. Con una dimensione di 32x17 centimetri, l'opera dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 400.000 e 500.000 euro, ma la vendita è stata quasi bloccata dalla figlia del defunto illustratore francese Albert Uderzo.

Sylvie Uderzo ha sostenuto che se suo padre avesse regalato il dipinto lo avrebbe firmato e dedicato, e quindi il quadro deve essere stato rubato. La Millon insiste sul fatto che sta vendendo l'opera per conto del figlio di un uomo che l'aveva ricevuta in dono più di 50 anni fa da Uderzo, il co-creatore della serie Asterix, morto nel 2000. La figlia ha presentato una denuncia alla Procura belga il 27 novembre ma non sarebbero stati trovati motivi per sospettare che sia stato commesso un reato. L'avvocato di Sylvie Uderzo, Orly Rezlan, aveva avvertito che qualsiasi acquirente del dipinto di copertina avrebbe potuto essere perseguito per ricettazione, idea respinta dalla casa d'aste.

"Durante la sua vita, Albert Uderzo ha dichiarato pubblicamente che si sarebbe opposto alla vendita di qualsiasi disegno che non includesse la sua dedica", ha sostenuto l'avvocato la scorsa settimana. Ma Arnaud de Partz, direttore generale di Millon Belgium, ha sostenuto che molti altri pezzi non dedicati di Uderzo sono già stati messi all'asta pubblica.

La casa ha prodotto una fotografia in cui un uomo presentato come il proprietario del disegno condivide un pasto con Uderzo e sua moglie in un hotel in Normandia alla fine degli anni Sessanta.



