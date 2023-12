Russia: allarme per Navalny, non dà notizie di sè da 3 giorni

Il dissidente russo Alexey Navalny non dà notizie di sè da almeno tre giorni e le autorità non permettono ai suoi legali di visitarlo in carcere: lo denuncia su X la responsabile del reparto investigativo della Fondazione Anticorruzione di Navalny, Maria Pevchikh.

"Navalny è scomparso ormai da tre giorni. Ai suoi avvocati viene rifiutato l'ingresso e viene chiesto di aspettare. Non si è presentato alle udienze previste in tribunale. Abbiamo appreso che la scorsa settimana ha avuto un grave incidente di salute.

La vita di Navalny è in grave pericolo. Al momento è in completo isolamento", si legge in un messaggio pubblicato ieri.

Da parte sua, la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha spiegato ieri su X che i legali del dissidente sono rimasti tutto il giorno davanti all'IK-6, la sua attuale colonia, e all'IK-7, una colonia del regime speciale nella regione di Vladimir. In entrambi i luoghi, ha sottolineato, è stato detto loro di "aspettare" e alla fine è stato loro negato l'ingresso.

"Il fatto che non riusciamo a trovare Alexey è particolarmente preoccupante perché la settimana scorsa si è ammalato nella sua cella", ha sottolineato Yarmysh: "Ma ormai è il terzo giorno che non sappiamo dove sia - ha aggiunto la portavoce -. Prima di allora, c'erano state sue lettere almeno occasionalmente, anche se censurate, ma non ci sono state lettere per tutta la settimana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA