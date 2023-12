Metsola, 'Iran lasci venire la famiglia di Mahsa al Pe'

"Chiedo al regime iraniano di ritirare la decisione di vietare il viaggio alla madre, al padre e al fratello di Mahsa Amini. Il loro posto martedì prossimo è all'Eurocamera a Strasburgo per ricevere il premio Sakharov, insieme alle coraggiose donne iraniane. La verità non può essere messa a tacere". Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in vista della cerimonia che si terrà alla plenaria la settimana prossima per l'assegnazione del premio Sakharov alla giovane curdo-iraniana, morta lo scorso anno mentre era sotto custodia della polizia locale.



