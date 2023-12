Marcia filo-palestinese a Londra, 13 arresti

Tredici persone sono state arrestate durante una manifestazione filo-palestinese alla quale hanno partecipato migliaia di persone a Londra. Lo ha riferito la polizia metropolitana citata da Sky News.

"L'area intorno a Whitehall è in gran parte libera dopo la conclusione della protesta filo-palestinese", hanno riferito le forze dell'ordine. "Finora ci sono stati 13 arresti, la maggior parte per cartelli offensivi ma alcuni per altri reati tra cui possesso di droga e ostruzione" stradale, ha aggiunto.



