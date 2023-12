Kiev, 'costringeremo i russi a lasciare la Crimea per sempre'

Il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, ha dichiarato alla tv nazionale che l'esercito si sta preparando per costringere i russi a lasciare la Crimea per sempre nel 2024, come riferisce Unian.

"Gli sviluppi che stiamo preparando per il 2024 ci daranno ottime opportunità, loro (i russi) dovranno lasciare la nostra Crimea per sempre", ha detto. Secondo Umerov, l'Ucraina ha dimostrato al mondo intero che può avere successo, in particolare creando problemi ai russi nella penisola. "Abbiamo dimostrato al mondo intero che possiamo avere successo, nonostante non disponiamo di una flotta così potente. Abbiamo costretto la Russia a ritirarsi dalla Crimea temporaneamente occupata", ha detto facendo riferimento ai numerosi attacchi degli ultimi mesi che hanno convinto la Marina russa a spostare alcune navi da guerra in porti più sicuri.



