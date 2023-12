Si svolgeranno il 17 marzo le elezioni presidenziali russe

Il Consiglio della Federazione russa, la camera alta del Parlamento, ha fissato ufficialmente per il 17 marzo 2024 le elezioni presidenziali. Lo riferiscono le agenzie russe.

Vi sono pochi dubbi fra gli osservatori che il presidente Vladimir Putin, 71 anni, si voglia ricandidare per un quinto mandato - il terzo consecutivo - con la prospettiva di rimanere al potere altri sei anni fino al 2030. Putin tuttavia non ha ancora annunciato ufficialmente le sue intenzioni.



