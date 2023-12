Silli riceve Del Re, inviato speciale Ue per il Sahel

Il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli ha ricevuto oggi alla Farnesina l'inviato speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re. Nel corso del colloqui si è parlato di sicurezza, stabilizzazione dell'area, governance e diritti umani. Sono state affrontate anche le prospettive future dell'Italia nel Sahel, sottolinea in un post su X Del Re. "L'approccio Team Europe - scrive ancora Del Re - è strategico per affrontare le sfide comuni che riguardano l'Europa e l'Italia".



