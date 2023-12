Sánchez, l'amnistia avrà effetti benefici per la Catalogna

L'amnistia che i partiti del governo spagnolo puntano a concedere a secessionisti catalani provocherà "effetti benefici, balsamici, per normalizzare la vita politica, economica e sociale in Catalogna": lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, in un'intervista concessa alla radio Cadena Ser.

Commentando un sondaggio pubblicato sulla stessa Ser e su El País, secondo cui quasi il 60% degli spagnoli considera questa amnistia "ingiusta" e "un privilegio", Sánchez si è detto non sorpreso da tale risultato. "Mi sembra normale che molte persone in altre parti della Spagna non siano d'accordo o abbiano dubbi sull'eccezione alla norma rappresentata da amnistia e indulti", ha detto, sottolineando però che in Catalogna la misura è meglio accolta dai cittadini, secondo lo stesso rilevamento demoscopico.

I motivi per promuovere l'amnistia, ha anche detto il premier spagnolo, sono: "uno, il fatto di avere un governo progressista e di mettere freno all'avanzata del Partito Popolare e dell'estrema destra", in quanto risultato di un accordo per un appoggio politico esterno di partiti indipendentisti al suo esecutivo e "due, di seguire una politica coerente con quella di normalizzazione e stabilizzazione seguita negli ultimi cinque anni" per quanto riguarda la Catalogna.



