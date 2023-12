Ottanta testate spagnole denunciano Meta per concorrenza sleale

Prima azione giudiziaria congiunta della stampa spagnola contro un social media: l'Information Media Association (AMI), che rappresenta più di 80 testate giornalistiche, ha presentato una causa contro Meta, la società madre di Facebook e Instagram, per concorrenza sleale nel mercato pubblicitario.

Nella denuncia, i principali quotidiani spagnoli come El Pais , El Mundo, Abc e La Vanguardia, sostengono che il colosso tecnologico ha violato in modo "massiccio" e "sistematico" - nel periodo compreso tra maggio 2018 e, almeno, luglio 2023 - le norme europee sulla protezione dei dati nella gestione dei suoi social network, condotta grazie alla quale ha acquisito un vantaggio fondamentale per attrarre investimenti pubblicitari consentendo annunci iper-personalizzati. I media chiedono alla società presieduta da Mark Zuckerberg un risarcimento di 550 milioni di euro.



