Migranti: il governo Tory tenta di salvare il piano Ruanda

Nuovo tentativo del governo conservatore di Rishi Sunak di salvare il controverso piano Ruanda - per il trasferimento in Africa a scopo dissuasivo di quote di migranti sbarcati illegalmente in Gran Bretagna e in attesa di risposta a richieste di asilo nel Regno - bocciato il mese scorso dalla Corte Suprema di Londra. A renderne noti i dettagli è la Bbc che annuncia l'imminente partenza per Kigali del neoministro dell'Interno, James Cleverly, incaricato di definire con le autorità ruandesi un accordo riveduto e corretto: in grado nelle intenzioni dell'esecutivo di aggirare le obiezioni formulate dalla Corte al testo originale. Mentre pure i laburisti sembrano ormai corteggiare l'elettorato Tory, dal dossier immigrazione a certi richiami thatcheriani.

La nuova intesa dovrebbe prevedere l'invio di avvocati britannici nel Paese africano, in funzione di garanti delle tutele minime e dei diritti essenziali assicurati dalla normativa britannica a coloro che fossero trasferiti. Il piano resta in ogni modo per ora in stand-by, contribuendo all'imbarazzo del governo per le promesse finora mancate sul fronte di un rafforzamento post Brexit dei controlli alla frontiere: come confermato dai dati ufficiali recenti sul flusso record netto di migranti registrato l'anno scorso e da quelli sugli sbarchi "clandestini" attraverso la Manica, solo parzialmente rallentati nel 2023.



