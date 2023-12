E' 'rizz' la nuova parola del 2023 per Oxford English Dictionary

E' un neologismo da generazione Z, spuntato quasi dal nulla nel 2022 e dilagato poi nel gergo del web, la nuova parola inglese del 2023 benedetta dall'Oxford English Dictionary: si tratta del termine 'rizz', il cui significato esprime un concetto a metà strada fra l'aver stile, charme e capacità di seduzione. E' infatti la contrazione di 'charisma'.

L'annuncio - ripreso dai media britannici - è arrivato nelle scorse ore, come ogni anno a inizio dicembre. La scelta è caduta su una parola alquanto inattesa, nuova e di freschissimo conio. Comparsa nel 2022, essa è divenuta virale - per usare un'espressione talora abusata nel mondo dei social - dopo essere stata rilanciata dallo streamer americano Kai Cenat, seguito sui propri canali da milioni di abbonati. Per essere poi resa definitivamente popolare dall'attore Tom Holland, star hollywoodiana consacrata dal ruolo di protagonista in Spiderman, il quale in un'intervista a Buzzfeed l'ha usata per schermirsi dall'immagine di seduttore, dicendo: "Non credo d'avere assolutamente alcun rizz".



