Parigi, l'attentatore conosceva altri terroristi islamisti

Armand Rajabpour-Miyandoab, l'attentatore che ieri a Parigi ha ucciso un turista tedesco e ferito altre due persone al grido di 'Allah Akbar', era stato in contatto, in passato con i terroristi islamisti degli attentati di Magnanville (assassinio di una coppia di poliziotti) e di Saint-Etienne-du-Rouvray (parroco sgozzato in chiesa dopo la messa). Lo si apprende da fonti dell'inchiesta che confermano informazioni di Le Parisien.

Nel 2016, infatti, quando fu arrestato per il suo progetto di attentato nel quartiere degli affari parigino della Défense, Rajabpour-Miyandoab aveva fra i suoi amici di Facebook Larossi Aballa, l'assassino di Magnanville, poi abbattuto dalle teste di cuoio dopo il suo duplice omicidio il 13 giugno 2016.

Nello stesso anno, l'aggressore della Tour Eiffel parlò con Adel Kermiche, uno dei due terroristi che sgozzarono in chiesa il sacerdote Jacques Hamel, il 26 luglio 2016.



