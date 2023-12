Il principe Sverre Magnus di Norvegia compie 18 anni

Il principe Sverre Magnus di Norvegia oggi compie 18 anni. Il secondo figlio del principe Haakon è il terzo nella linea di successione al trono norvegese, dopo il padre e la sorella maggiore Ingrid Alexandra. Si tratta della prima volta nella storia della famiglia reale norvegese in cui sarà il primogenito, sia maschio che femmina, ad ereditare il trono.

Questo quando lo scettro passerà da Haakon a Ingrid: alla morte di re Harald V, tuttavia, si seguirà ancora la tradizione e il trono passerà al principe Haakon, nonostante sia il fratello minore della principessa Martha Louise.

Le regole cambieranno però quando toccherà alla nuova generazione di reali prendere le redini, quindi Sverre Magnus dovrà "trovare la sua strada" alla detta del padre, il principe Haakon, che ha parlato del futuro ruolo del figlio in un'intervista all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk: "Magnus sarà sicuramente coinvolto ad certo livello (nella famiglia reale), ma non credo che avrà un ruolo ufficiale a tempo pieno. Non è questo il piano. Quindi deve trovare qualcosa che vuole fare nella vita", ha dichiarato il Principe ereditario.



