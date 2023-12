Gb: Cumbria, migliaia senza elettricità dopo massiccia nevicata

Dopo una forte nevicata notturna, circa 2.500 persone si sono svegliate senza elettricità in Cumbria, contea del nord-ovest dell'Inghilterra che comprende il Lake District. Lo riferisce Sky News. Ci sono state 23 interruzioni di corrente in tutta l'area, stando all'azienda locale fornitrice di elettricità.

Da questa mattina la zona è coperta da una spessa coltre di neve e i disagi continuano. Il maltempo interessa in queste ore anche il sud dell'Inghilterra, colpito da forti piogge, in particolare l'allerta è stata diramata per Londra oltre che il sud-ovest , ma anche per Galles e West Midlands.



