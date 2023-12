Olena Zelenska, 'non voglio che mio marito si ricandidi'

La first lady Olena Zelenska non vuole che suo marito, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si ricandidi per un nuovo mandato presidenziale. Lo riporta l'Ukrainska Pravda citando un podcast di The Economist.

"Non voglio che sia presidente per il prossimo o per i prossimi due mandati", ha affermato Zelenska, precisando che il marito dovrebbe trovare qualcosa di nuovo in questa vita. Alla domanda su come vede il futuro per sé e per la sua famiglia dopo la guerra Zelenska ha risposto che la sua "famiglia sarà di nuovo insieme. Vivremo insieme, con mio marito e i miei figli.

Faremo una vacanza e andremo da qualche parte. E questa vacanza sarà lunga, un mese intero. E solo dopo penseremo a cosa fare dopo, io e lui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA