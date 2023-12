Kiev potrebbe riaprire presto il suo aeroporto internazionale

L'Ucraina potrebbe riaprire presto l'aeroporto di Kiev. Lo ha promesso il capo dello staff di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, in un incontro con i nello scalo internazionale di Boryspil, fuori dalla capitale.

"L'Ucraina è diventata progressivamente più forte nell'ultimo anno e sarà presto in grado di riaprire l'aeroporto internazionale di Kiev", ha detto Yermak sottolineando - riporta il Guardian - che "ora siamo in grado di garantire la sicurezza di questo sito. Grazie alle nostre forze di difesa e ai nostri amici, i vostri Paesi: sono certo che le carte d'imbarco simboliche che ti sono state consegnate oggi al vostro arrivo diventeranno presto carte vere".

L'aeroporto è stato il primo grande sito in Ucraina ad essere chiuso dopo l'invasione delle truppe russe nel febbraio 2022.





