Wilders salta l'insediamento di Milei, 'devo formare governo'

Il leader sovranista olandese Geert Wilders, dopo l'assenza alla convention del gruppo identità e Democrazia prevista a Firenze domenica, annuncia anche che non andrà all'insediamento in Argentina del nuovo presidente Javier Milei. "Sono stato invitato da Javier Milei a partecipare al suo insediamento come Presidente dell'Argentina il 10 dicembre a Buenos Aires. Mi piacerebbe molto andarci, ma la formazione nei Paesi Bassi ha la precedenza in questo momento, quindi resterò nei Paesi Bassi", ha scritto in un tweet il vincitore delle elezioni olandesi.



