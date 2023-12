Un tribunale russo ha prolungato oggi la detenzione della giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva fino al 5 febbraio. Lo ha reso noto Radio Free Europe/Radio Liberty, l'emittente per la quale lavora la reporter. La giornalista è accusata di non essersi registrata come 'agente straniero' in Russia.

In carcere in Russia rimane anche Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journalist, arrestato nel marzo scorso con l'accusa di spionaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA