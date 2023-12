Lavrov su Ucraina, soluzione solo in due, come nel tango

Per il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov, un processo politico per la soluzione della crisi ucraina potrà cominciare solo con la partecipazione di entrambe le parti, "come nel tango", ma dall'altra parte sembra che ballino la 'breakdance'.

"Per consentire a un processo politico di prendere il via servono due parti, come nel tango, tuttavia i ragazzi da quella parte non ballano il tango ma la breakdance", ha detto Lavrov in una conferenza stampa a Skopje, a margine del vertice Osce. Ne ha dato notizia la Tass.



