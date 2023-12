La Turchia si candida ad ospitare Cop31 nel 2026

La Turchia si è candidata per ospitare nel 2026 la 31esima a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante il suo discorso in occasione della Conferenza dell'Onu sul clima, Cop28, in corso a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, riporta la presidenza della Repubblica di Ankara. "Sono certo che voi, amici stimati, offrirete il sostegno essenziale a questo riguardo", ha detto Erdogan alla platea annunciando la candidatura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA