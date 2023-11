Kuleba, 'Ucraina non mollerà, serve continuare a lottare'

"Il messaggio che voglio portare è che dobbiamo continuare, dobbiamo combattere, l'Ucraina non mollerà, vogliamo riconquistare i territori sul confine riconosciuto del 1991". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, arrivando a Bruxelles per il primo consiglio Nato-Ucraina al livello ministeriale.

Per quanto riguarda il campo di battaglia, Kuleba ha negato che ci sia alcuno "stallo". Sulla delicata questione dei negoziati il ministro ha detto: "E' sempre facile consigliare altri di mollare e fare concessioni. Prima dovrebbero farlo loro".



