Ministro Skopje, presenza Lavrov serve a preservare Osce

"La Russia con la sua aggressione dell'Ucraina ha violato i principi dell'Osce, ai quali abbiamo aderito volontariamente 50 anni fa, e lo dirò al ministro Lavrov, che incontrerò non da ministro degli Esteri della Nord Macedonia ma da presidente dell'Osce". Lo ha detto Bujar Osmani, arrivando alla Nato a Bruxelles. "Lavrov non sta venendo a Skopje ma alla ministeriale dell'Osce, così come all'Onu a New York: l'organizzazione ha servito la regione per promuovere i valori democratici e ne avremo bisogno sempre di più in futuro, dobbiamo preservarla".



